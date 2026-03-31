Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı'nda gençlerin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri, X Design Factory ve Eskişehir Halk Okulu iş birliğiyle düzenlenen '26ALTI26 - Genç Yaratıcılar Programı', tanışma ve proje tanıtma toplantısı ile başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 2026 Eskişehir vizyonunu gençlerin enerjisiyle buluşturmayı amaçlayan program, farklı disiplinlerden seçilen 26 genci bir araya getirerek 10 haftalık yoğun bir yaratıcı hızlandırma süreci sunacak.

Katılımcılar bu süreçte teorik bilgiden çok, yaparak öğrenmeye dayalı bir deneyim yaşayacak; organik iş birlikleri kurarak somut projeler üretme fırsatı yakalayacak.

HAYATIN İÇİNDE EĞİTİM

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin '26ALTI26 - Genç Yaratıcılar Programı' gençlerin üretim odaklı öğrenme süreçleriyle hem bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı hem de kentin yaratıcı potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Klasik eğitim modellerinden tamamen ayrışan 26ALTI26 programı; sanat, mühendislik, sosyal bilimler ve teknolojiyi bir araya getiren yenilikçi yapısıyla dikkat çekiyor. Program kapsamında gençler, kendi projelerini geliştirirken ihtiyaç duydukları becerileri doğrudan uygulayarak kazanacak.

Ayrıca girişimcilik, yaratıcı düşünme, fon bulma ve ağ geliştirme gibi günümüzün kritik yetkinlikleri de uygulamalı yöntemlerle katılımcılara aktarılacak. Böylece gençlerin yalnızca fikir üretmesi değil, bu fikirleri sürdürülebilir projelere dönüştürmesi hedefleniyor.

10 HAFTALIK YOĞUN PROGRAM

Program, 'Tanışma ve Proje Tanıtımı' oturumuyla başladı. Ardından her hafta farklı başlıklarda eğitimler düzenlenecek. Süreç boyunca fikir geliştirme atölyeleriyle projeler adım adım olgunlaştırılacak. Eğitim takviminde; fikir geliştirme, kişisel markalaşma, yapay zekâ destekli tasarım, proje yönetimi, girişimcilik ve networking gibi başlıklar yer alıyor.

UZMAN EĞİTMEN DESTEĞİ

26ALTI26 programı, alanında deneyimli eğitmen ve mentör kadrosuyla gençlere rehberlik edecek. Katılımcılar, eğitim süresince bire bir Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti, Aynur Güneş Kahraman, Aysel Pilav, Özgür Can Akdağ, Özlem yalım, Süleyman Yılmaz'dan eğitim ve mentörlük desteği alırken, program sonrasında da bu profesyonel ağdan faydalanmaya devam edebilecek.

FİKİRLER PROJEYE DÖNÜŞECEK

Program boyunca düzenlenecek atölyeler sayesinde başlangıçta ham bir fikir olarak ortaya çıkan projeler, 10 haftanın sonunda somut prototiplere dönüşecek. Katılımcılar, süreç sonunda yalnızca bir katılım belgesi değil, aynı zamanda güçlü bir portfolyo ve kariyerlerine katkı sağlayacak somut çıktılar elde edecek.

Program sonunda başarılı projeler üç ayrı kategoride ödüllendirilecek. 'Eskişehir'in En Yaratıcı Çözümü', 'En İyi Uygulanabilir Fikir' ve 'En İyi Sosyal Etki' başlıklarında verilecek ödüllerle gençlerin yenilikçi çalışmaları desteklenecek.

Programın finali ise 7 Haziran'da yapılacak lansman etkinliğiyle gerçekleşecek. Etkinlikte geliştirilen projeler yatırımcılar, sektör temsilcileri ve kent paydaşlarına sunulacak.