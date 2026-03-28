Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pastırması'nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili almasını 'şehrin gastronomi mirası adına tarihi bir kazanım' olarak değerlendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin köklü lezzetlerinden Kayseri Pastırması'nın Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alması dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu önemli gelişmenin şehir adına uluslararası ölçekte büyük bir prestij sağladığını vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, rektörler, oda başkanları, STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir coğrafi ürün tescillendiğinde şehrin bir üst lige çıktığını ifade ederek, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında Kayseri Pastırması'nın konuşulduğunu belirtip, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayserililere selamlarını iletti. Esnafa Kayseri Pastırması'na sahip çıkılması ve korunması çağrısında bulunan Büyükkılıç, coğrafi tescillenmiş marka değere yakışır anlayış içerisinde ürünleri üretip, pazarlamayı çok önemsemelerini hatırlattı.

Gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne Kayseri'nin de girdiğini anımsatan Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi başta olmak üzere hem tesislere hem ürünlere hem de eğitime önem vermeye gayretle devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise pastırma denilince kadim bir kültürden bahsettiklerini ifade ederek, 'Pastırmadan bahsederken, aynı zamanda istihdamdan, turizmden, şehrimizin özgüveninden bahsediyoruz. Memduh başkanın söylediği gibi Kayseri denilince akla pastırma geliyor. Türkiye'nin 46'ncı ürün olması ülkemize sağladığımız katkı açısından da kıymetli' diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Kayseri'deki markaların sürekli olarak her alanda çağdaş iletişim alanlarını kullanarak, daha fazla pazarlama yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise Kayseri'nin pastırmasından mantısı ve sucuğuna kadar bir marka olduğunu, ürünlerin Avrupa Birliği'nden tescil alınmasının bölgede ve dünyada önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri Pastırması'nın sadece sofralara gelen bir lezzet değil, şehrin hafızasında yer etmiş bir kültür, bir üretim bilgisi ve aidiyet nişanesi olduğunu dile getirdi. Gülsoy, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu vurguladığı konuşmasında, Kayseri Pastırması'nın Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ilk pastırma olduğunu paylaşarak, Kayseri Pastırması için verilen coğrafi işaret mücadelesinin sadece hukuki bir tescil süreci değil, tarih karşısında bir vefa borcunun da yerine getirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Toplantıda, Kayseri Pastırması'nın uluslararası pazarlarda daha etkin tanıtılması ve üretim standartlarının korunması yönünde atılacak adımlar da ele alındı.

Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile toplantı sona erdi.