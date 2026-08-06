Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'BTSO 2030 Vizyonu' kapsamında hayata geçirilen TEKNOSAB KOBİ OSB'nin tanıtıldığı lansman programında, 'Bursa'mızın ulaşım ve turizm master planlarını vatandaşlarımızın konforunu ve güvenliğini esas alarak hazırlıyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Türkiye'nin ilk entegre KOBİ ekosistemi, TEKNOSAB KOBİ OSB'nin tanıtıldığı lansman programına katıldı. Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ve Bursa iş dünyası temsilcileri de yer aldı.

'BURSA'NIN MAYASINDA ÖNCÜ OLMAK VAR'

Bursa'nın sanayi, ticaret, tarım ve turizmin başkenti olan nadide şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'Şehrimiz, ülkemizin kalkınma yolculuğunda en güçlü lokomotiflerden biri olmayı sürdürmektedir. Çünkü Bursa'nın mayasında üretmek, öncü olmak ve ilkleri gerçekleştirmek vardır. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi bu şehirde kuruldu. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG Gemlik'ten dünyaya açıldı. Yüksek teknoloji odaklı TEKNOSAB da yine Bursa'da hayat buldu. KOBİ OSB projesiyle de Bursa, bu öncülük geleneğine yeni ve güçlü bir halka daha ekliyor' şeklinde konuştu.

'KOBİ OSB GÜÇLÜ BİR VİZYONUN ÜRÜNÜDÜR'

TEKNOSAB KOBİ OSB'nin şehir içinde dağınık halde faaliyet gösteren, büyüme alanı bulmakta zorlanan, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve ticaret erbabını modern ve planlı alanlarda buluşturacak kapsamlı bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, 'Yeni ekonominin en başat ihtiyaçları; üretimi verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi kılmak üzerine şekillenmektedir. KOBİ OSB de tam olarak bu anlayışın ürünüdür. Uzun yılların birikimiyle, kentin öncelikli ihtiyaçlarını gözeterek, sektörlerin talepleri dinlenerek, ince elenip sık dokunarak oluşturulmuş güçlü bir vizyonun ürünüdür. En önemlisi de ortak aklın, istişarenin ve uzlaşının eseridir. Bu yönüyle ayrıca kıymetlidir' dedi.

Bursa'nın sanayi ve ticari potansiyeli ile güçlü olduğu kadar; tarımı, turizmi, tarihi ve doğal zenginlikleriyle de özel bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bu inanışla, şehrimizin gelişimini planlarken sanayi alanlarıyla birlikte esnafımızın gelişimini, verimli topraklarımızı, tarihi dokumuzu, doğal güzelliklerimizi, turizm potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de değerlendirmek zorundayız. Bizim anlayışımızda kalkınma; doğru yerde üretmek, planlı büyümek, çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Bursa bırakmaktır. Bu çerçevede, Bursa'mızın ulaşım ve turizm master planlarını, şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın konforunu ve güvenliğini esas alarak hazırlıyoruz. Aynı şekilde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarımızı da şehrimizin gelecek yıllardaki gelişimini bütüncül bir anlayışla yönlendirecek şekilde sürdürüyoruz. KOBİ OSB projesini de ulaşımın, lojistiğin, doğru arazi kullanımının ve çevreci üretimin birlikte ele alındığı stratejik bir şehircilik hamlesi olduğuna inanıyoruz' dedi.

'YENİ BAŞARI HİKAYELERİNİN ÖNÜ AÇILACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, BTSO'nun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şekillenen KOBİ OSB'nin otoyol, demiryolu ve liman bağlantılarıyla entegre, modern altyapıya sahip ve sürdürülebilir bir üretim modeli olarak kurgulandığının altını çizen Başkan Vekili Biba, 'Özellikle bin ila 5 bin metrekare arasında üretim alanına ihtiyaç duyan KOBİ'lerimizin kapasitelerini artırmalarına, yeni yatırımlara yönelmelerine, daha fazla istihdam ve ihracat oluşturmalarına önemli katkı sağlayacak. Planlı sanayi alanlarında işletmelerimiz enerjilerini altyapı sorunlarına değil; üretime, yatırıma, istihdama ve katma değer oluşturmaya harcar. KOBİ OSB de, büyümek isteyen işletmelerimiz için yeni bir kapı aralayacak; yeni yatırımların, yeni istihdamın ve yeni başarı hikayelerinin önünü açacaktır' dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim ekibi ve tüm oda temsilcilerine ortaya koydukları çalışma ve katkı dolayısıyla teşekkür eden Başkan Vekili Şahin Biba 'BTSO bünyesindeki 70 meslek komitesindeki sektör temsilcilerimizin kendi alanlarının ihtiyaçlarını, taleplerini ve gelecek hedeflerini gündeme taşımaları; Bursa için fikir, proje ve hizmet üretmeleri, ortak aklın kurumsallaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bursa'nın geleceğine ilişkin her fikri değerli görüyor; şehrimizin üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sunan tüm meslek komitelerimize ve temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın yanında olmayı sürdüreceğiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. KOBİ OSB projesinin Bursa'mıza, iş dünyamıza, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Program konuşmaların ardından günün anısına takdim edilen plaketler ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın proje sunumuyla sona erdi.