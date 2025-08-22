Melikgazi Belediyesi tarafından Melikgazi Belediyesi Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi’nde 22-24 Ağustos tarihleri arasında 5. kez “Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı” düzenleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi’nde yatılı konaklama imkanı ile gerçekleşecek olan etkinliğe 22 yaş ve üzeri kadınlar katılım sağlayabilecek.

Doğa ile iç içe bir ortamda, detoks içecekleri, farkındalık ve sanat atölyeleri, nefes ve mat egzersizleri, sinema keyifleri ile benzersiz bir etkinliğe dahil olmak isteyen vatandaşlar için kamp ücreti kişi başı 3000 lira olarak belirlendi.

Birbirinden farklı etkinlikleriyle Melikgazililerin keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Doğa ve tarihin harmanlandığı Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezimizde keyifli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampımızı 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Kampımızda çeşitli egzersiz programları, doğada yürüyüş etkinlikleri, detoks programları ve daha pek çok şey aktivite katılımcıları bekliyor. Kampımıza katılmak isteyen hanım kardeşlerimiz başvuru ve kayıt için 0530 847 40 40 numaralı hattımızı arayabilirler. Melikgazi Belediyesi olarak sizleri memnun edecek hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi.