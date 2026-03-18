18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ağrı'da düzenlenen programlarda duygu dolu anlar yaşandı. Vali Önder Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ağrı'da düzenlenen program, Abide Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hava Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette şehit mezarlarına karanfiller bırakılırken, dualar edildi.

Anma programı daha sonra Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti. Programda konuşan Vali Önder Bozkurt, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yerinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, bu zaferin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Etkinlikler kapsamında '18 Mart Çanakkale Zaferi' konulu video gösterimi yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo sunumu gerçekleştirildi. 'Bir Destandır Çanakkale' adlı tiyatro gösterisi ise izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Ayrıca, Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programın ardından Vali Bozkurt ve beraberindeki protokol üyeleri Merkez Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.