Melikgazi Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni bir sosyal tesisin daha yapımına başlayacak.KAYSERİ (İGFA) -Vatandaşların bir araya gelebileceği yeni bir sosyal tesis projesi için hazırlık yapıldığını ve burada sosyal hayatın daha da canlanacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mize değer katacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İlçemizin birçok yerinde insanların boş vakitlerini eğitici ve eğlenceli faaliyetlerle değerlendirebileceği güvenli ve nitelikli ortamlar sunduk.

Mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep doğrultusunda İldem Cumhuriyet Mahallesi, Soygüllüce Parkı içinde bulunan prefabrik eskimiş halde olan spor tesisini kaldırarak onun yerine daha modern ve işlevsel halde olan bir sosyal tesis yapacağız. Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesisimizin projesi hazırlık aşamasında. Sosyal tesisler, mahallelerde birlik ve beraberliği güçlendiriyor.

Hemşehrilerimizin sosyal hayatına dokunan projeleri çok önemsiyoruz. Burası hem gençlerin hem de ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olacak. İldem bölgemize park, yol, cami, kütüphane, yaşlı çınarlar merkezi, spor sahaları gibi birçok hizmet yaptık. Sosyal tesisimiz geniş kullanım alanları ile inşallah çok yönlü aktivitelere ev sahipliği yapacak ve halkın sosyal yaşamına katkı sağlayacak. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirecek ve İldem halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.