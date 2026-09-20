Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında muhtarlarla sahilde sabah sporu düzenledi; etkinlikte hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

MERSİN (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu bir program ile geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe muhtarlarının katılımı ile sahilde sabah sporu düzenledi.

Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde tertemiz havanın da tadını çıkaran muhtarlar, sporu kendi mahallelerine de yaymaya hazırlanıyor. Mersin'i bir spor kenti haline getiren Mersin Büyükşehir, 7'den 77'ye her yaştan yurttaşı spora teşvik etmek için muhtarları da unutmayarak mahalleye en hızlı şekilde ulaşmanın da yolunu açmış oldu.

Fenerbahçe Meydanı'nda ısınma hareketleri ile başlayan sabah sporunun ardından sahilde tempolu yürüyüş yapan muhtarlar ise tüm Mersin'e hareket etme çağrısı yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde Mersin'in her yanına sporu götüren Büyükşehir ekipleri, sağlıklı bir toplumun temellerini atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda muhtarları da spora teşvik eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, muhtarlarla sosyal etkinlikler yapmaya devam ediyor.

YETKİN: 'MERSİN'İN EN GÜZEL SAHİLİNDE TÜM HEMŞERİLERİMİZİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUZ'

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mersin'in muhtarları ile bir araya geldiklerini söyleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetkin, 'Muhtarlarla beraber bir farkındalık yürüyüşü yaptık. İlk etapta spor dairemizin eşliğinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra Mersin'in en güzel sahilinde yaklaşık 2 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öncülüğünde daha hareketli daha yürünebilir ve daha çok bisiklet süren mahalleler oluşturabilmek. Bu kapsamda bizim en büyük paydaşlarımız muhtarlarımızdır. Tüm muhtarlarımızla beraber Mersin'in en güzel sahilinde tüm hemşerilerimizi bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya davet ediyoruz' çağrısı yaptı.