8. İzmir Kitap Fuarı, ilk gününde binlerce kitapseveri Kültürpark'ta buluşturdu. Gün boyunca yayınevleri ve sahaf stantlarını gezen ziyaretçiler, söyleşi ve imza etkinliklerinde edebiyat, sanat ve düşünce dünyasından isimlerle bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, ilk gününde İzmirlilerin yoğun ilgisiyle başladı. Kültürpark'ın farklı noktalarında kitap stantlarını gezen ziyaretçiler, gün boyunca düzenlenen söyleşi ve imza etkinliklerinde yazarlarla buluştu.

Fuar alanında gün boyu oluşan hareketlilik, İZKİTAP'ın İzmir'in kitap ve edebiyat yaşamındaki önemli buluşma noktalarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. 27 Eylül'e kadar devam edecek fuarda yaklaşık 200 yayınevi ve kurum, 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla bir araya gelecek. Söyleşi ve imza günlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 etkinlik, Kültürpark'ın farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak.

İZKİTAP'ın ilk gününde fuar alanındaki en yoğun ilgi, yazar buluşmaları ve imza etkinliklerinde yaşandı. Ahmet Şerif İzgören, Ali Nesin, Aytül Akal, Başak Sayan, Behiç Ak, Ediz Hun, Feyza Hepçilingirler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Işık, Mavisel Yener, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Polat Özlüoğlu, Pucca, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Suat Çağlayan ve Zeynep Oral gibi çok sayıda yazar okuyucuları ile buluştu.

İZKİTAP'IN ONUR KONUĞU GÜNDÜZ VASSAF OKURLARIYLA BULUŞACAK

İZKİTAP'ın ikinci gününde (20 Eylül Pazar) saat 15.00'te fuarın onur konuğu, psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf okurlarla buluşacak. Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi'nde Dila Taşcı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 'Neandros'ta Şiir ve Yaşam' başlıklı söyleşide Vassaf, edebiyat ve düşünce dünyasına ilişkin görüşlerini İzmirlilerle paylaşacak.

İZKİTAP'ın ilk gününde okurlarla buluşan yazar Adil Yıldırım, sosyal medya kullanımının azaltılması çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan filtrelenmiş hayatların kişileri kıyaslama, kıskançlık ve yetersizlik duygusuna sürükleyebildiğini belirten Yıldırım, mutluluk ve ilişkilerin sürekli paylaşılmasının zaman zaman başkalarına bir şey kanıtlama arzusundan kaynaklandığını söyledi. İnsanların kendi hayatlarını başkalarıyla karşılaştırmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 'Kendinizi kıyaslamanız gereken bir kişi var, o da kendiniz. Her insanın hayat yolculuğu farklıdır. Hepinizin hayatı eşsiz' dedi.

İzmir Kitap Fuarı'nda, İzmir Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan 'İzmir Fotoğrafhanesi - Görsel Hafızanın İnşası (1840-1922)' kitabı ve aynı adlı sergiden hareketle '19. Yüzyıl İzmir'inde Fotoğrafçı Olmak' söyleşisi düzenlendi. Serginin küratörü Aybala Yentürk, kitabın yazarlarından Onur Eryeşil'in moderatörlüğündeki söyleşide İzmir'in fotoğrafçılık tarihini anlattı. Söyleşide kentin ilk fotoğrafçılarından fotoğrafhanelere, kullanılan teknik ve malzemelerden stüdyo düzenlerine kadar pek çok konu ele alındı. İzmir'deki ilk dagerotip çekimlerden fotoğrafın kent yaşamındaki yerinin giderek güçlenmesine uzanan süreç, sergide yer alan fotoğraf, belge ve dönemin gazete ilanları üzerinden değerlendirildi.