Konya'da Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından 'Doğa için Adım Atıyoruz' sloganı ve 'Temiz Mahalle Temiz Selçuklu' konseptiyle Sille Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sıfır atık bilincini oluşturmak ve artırmak amacıyla çevre çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından her ay iki farklı mahallede gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinin bu haftaki adresi Sille Mahallesi oldu.

'Temiz Sille Temiz Selçuklu' sloganıyla düzenlenen ve gelecek nesillere temiz, yaşanabilir bir çevre emanet etmek bilinciyle yürütülen etkinlikte, Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri, Selçuklu Gençlik Meclisi, Selçuklu Anaokulu ve Sille İlkokulu öğrencilerinin yanı sıra TEMA Vakfı, çevre ve sıfır atık gönüllüleri de yer aldı.

Selçuklu Belediyesi olarak çevre konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmanın temelinde çevreye olan duyarlılığı artırmak yatıyor. Biz de bunu bir misyon haline getirdik ve gerçekleştirdiğimiz çevre farkındalığı çalışmalarında hemşehrilerimizi çeşitli platformlarda bilgilendirerek onları çevre hassasiyetinin birer neferi olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Çevre ve Sıfır Atık Platformumuz okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün de Sille Mahallemizde 'Temiz Sille Temiz Selçuklu' sloganıyla çevre temizliğimizi gerçekleştirdik. Tabi ki bu anlayışla daha önce de yaptığımız gibi bu tür çevre duyarlılığına dikkat çektiğimiz ve bu bilinci yaygınlaştırdığımız etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Çevre duyarlılığına destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum' diye konuştu.