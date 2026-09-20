Edirne'de İpsala Kaymakamlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı organizasyonda; şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları Çanakkale'nin tarihi ve kutsal mekanlarında bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'in de bizzat katılım gösterdiği Çanakkale Abideler Gezisi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Vatan topraklarının canıyla sulandığı tarihi destinasyonların ziyaret edildiği programda, kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları dualarla yad edildi.

Milli mücadelenin en önemli simge merkezlerinden biri olan Çanakkale'de gerçekleştirilen ziyaretlerde; vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna verilen büyük mücadele bir kez daha derinden hissedildi. Vatan, bayrak ve millet sevgisi ortak paydasında buluşan şehit yakınları ve gaziler, tarihin dönüm noktası olan bu topraklarda birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Çanakkale ruhunun tüm canlılığıyla hissedildiği program boyunca katılımcılar, geçmişten geleceğe uzanan köprünün en sağlam temeli olan vatan sevgisini bir kez daha tazeledi.

Düzenlenen anlamlı gezi, çekilen hatıra fotoğrafları ve şehitliklerde edilen dualarla sona erdi.