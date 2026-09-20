Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem arıtacak, hem enerji üretecek

Erdoğan: Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara 19.09.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 19 Eylül 2026 tarihinde '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara' konulu 45 TL (78 x 41 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından '2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 19 Eylül 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.