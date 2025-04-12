Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık konusundaki yatırımlarından birisi olan Şeker Mahallesi’ndeki Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri’de insan odaklı, ‘insanı yaşat ki devlet’ yaşasın anlayışını göz önünde bulundurarak yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile sağlık alanındaki çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda belediye ve hayırsever iş birliğinin örneklerinden birisi olan Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, mahalleli vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde toplam 320 metrekarelik inşaat alanında yapımı tamamlanan, içerisinde 4 muayene odası, aşı-bebek-çocuk izleme odası, acil müdahale odası, üreme sağlığı ve gebe işlem odası ile laboratuvar yer alan Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, bulunduğu alanla uyumlu bir çevre düzenine sahip şekilde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde hayata geçen Şeker Mahallesi’ndeki Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi, konforlu, donanımlı bir sağlık merkezi olarak vatandaşlara kapılarını açarken, gerçekleşen projenin yatırım tutarı ise 7 milyon 979 bin 921 TL oldu.