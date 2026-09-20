İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu'nda yangın güvenliğinde yeni dönem ele alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, değişen risklere karşı itfaiyelerin yalnızca müdahale eden değil, riski önceden gören ve yöneten teşkilatlar olması gerektiğini vurgulayarak, 'Daha akıllı, daha hızlı, daha uzman' bir yapı için çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi tamamlandı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde iki gün süren sempozyumda yangın güvenliğinin geleceği, yangınların çıkmadan önlenmesi ve değişen risklere karşı geliştirilecek stratejiler ele alındı.

Alanında uzman isimleri bir araya getiren sempozyumda; erken uyarı sistemlerinden yeni nesil teknolojilere, orman ve endüstriyel yangınlardan bina güvenliğine, elektrikli araçlardan güneş enerji santrallerine, afet yönetiminden yangın mevzuatına kadar çok sayıda başlık değerlendirildi.

Sempozyumun kapanış oturumunda 'Gelişen Teknolojiler ve Değişen İhtiyaçlar Çerçevesinde Bina Yangın Yönetmeliği' başlığı ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman'ın başkanlığındaki oturumda kamu, meslek odaları ve farklı disiplinlerden uzmanlar bina yangın yönetmeliğinde yapılması planlanan düzenlemeleri değerlendirdi.

Kapanış oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, bina yangın güvenliğinde periyodik kontrol döneminin başlayacağını belirterek, binaların belirli aralıklarla yangın güvenliği açısından denetlenmesinin planlandığını söyledi. Bayram, 'Bundan sonra hayatımıza binaların yangın güvenliğinin periyodik olarak kontrol edilmesi kavramı giriyor. Artık yangın güvenliği açısından binalarımız araç muayenesi gibi belli periyotlarla kontrol edilecek' dedi.

YANGIN GÜVENLİK UZMANLARI GÖREV ALACAK

Yeni sistemde itfaiyelerin yanı sıra yangın güvenlik uzmanlarının da görev almasının planlandığını belirten Bayram, 'Herhangi bir nedenle itfaiye ekibi binaya giremiyor ve kontrolleri gerçekleştiremiyorsa, bina sahiplerini mağdur etmemek adına yangın güvenlik uzmanlığı sistemini getiriyoruz. İtfaiyeler, yangın güvenlik uzmanlarından yararlanarak yangın güvenlik raporları oluşturabilecek. Yangın güvenlik uzmanları kademeli olacak. Binanın özellikleri ve sistemlerine göre; tesisat, mekanik, elektrik ve mimari alanlarda ya da tehlikeli madde bulunup bulunmamasına göre farklı uzmanlık seviyelerindeki yangın güvenlik uzmanları görev yapacak. Her güvenlik uzmanı her binada görev alamayacak' diye konuştu.

'SADECE MÜDAHALEYİ DEĞİL, ÖNLEMEYİ DE DÜŞÜNMELİYİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, kentlerin büyümesi, teknolojinin gelişmesi ve yeni enerji ile üretim sistemlerinin yaygınlaşmasının yangın risklerini de değiştirdiğini söyledi. İtfaiye teşkilatlarının bu değişime uyum sağlaması gerektiğini belirten Karaman, 'Artık sadece müdahale kapasitesini değil, önlemeyi, hazırlığı ve uzmanlaşmayı da birlikte düşünmek zorundayız' dedi.

Çoklu afetlerde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Karaman, itfaiyenin görev alanının yalnızca yangınlarla sınırlı olmadığını söyledi. Karaman, depremde arama kurtarma, tehlikeli maddelere müdahale ve su baskınlarında teknik kurtarma gibi farklı alanlarda da itfaiyenin görev yaptığını belirtti.

Karaman, İzmir İtfaiyesi'nin değişen risklere karşı dijital projeler, sertifikasyon süreçleri, ağır arama-kurtarma akreditasyonu ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 'Hedefimiz sadece daha büyük bir teşkilat kurmak değil. Daha akıllı, daha hızlı, daha uzman ve daha hazırlıklı bir yapı kurmak. Bunun için insan kaynağından teşkilat yapısına, eğitimden teknolojiye kadar bütün parçaları birlikte geliştirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Sempozyum boyunca yangınların önlenmesine yönelik teknolojik çözümler de kapsamlı şekilde ele alındı. Elektrik kaynaklı yangınlar, elektrik tesisatlarında güvenlik, yangın algılama sistemleri, erken uyarı teknolojileri ve periyodik kontrollerin yanı sıra elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının oluşturduğu yeni riskler değerlendirildi. Orman ve kırsal alan yangınlarında ilk müdahalenin önemi, yangınların biyoçeşitlilik ve habitatlar üzerindeki etkileri ile yangın sonrası doğa temelli çözümler de uzmanların gündeminde yer aldı.