Selçuklu, Osmanlı, Danişmentgazi ve Esenyurt Mahallerinde devam eden yol çalışmalarını inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede ulaşım ağını genişleterek, daha konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - 58 mahallede birçok alanda koştur koştur hizmet ettiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Havaların ısınması ile ihtiyaç olan mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız hızlandı. Asfalt dökmemiz için sıcaklıkların belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor. Sokakta çalışmaya başlamadan önce altyapı kurumları çalıştı ve ihtiyaçlar giderildi' dedi.

Selçuklu'nun yolları artık daha konforlu ve güvenli...

Bölgedeki çalışmaları inceledikten sonra Selçuklu Mahallesi'nde devam eden çalışmaları da inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Palancıoğlu, 'Buradaki altyapı çalışması tamamlandı, şimdi inşallah asfalt ve kaldırımını yapmaya başlıyoruz. Burası 15 gün içerisinde yeni asfaltına kavuşacak' diye konuştu.

4 mahalleye yapılan çalışmalardan sonra toplamda 5 kilometrelik yeni asfalt yol vatandaşlara hizmet verecek.