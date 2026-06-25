Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte il genelinde haşere ve vektörlere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına Alaşehir ilçesinde hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yaz aylarını rahat, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini hedefleyen Büyükşehir ekipleri, 17 ilçenin tamamında gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyor.

MANİSA (İGFA) - Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlıların üreme odakları olan sulak alanlar, rögarlar, çöp konteynerleri ve kışlaklarda düzenli denetim ile ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde yürütülen çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 araç ve 30 personelden oluşan dev bir kadroyla ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak gündüz ve gece ilaçlaması gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halkın sağlığı ve huzuru için tüm imkanların sahaya sürüldüğünü belirtti. Başkan Dutlulu, 'Alaşehir ilçemizde başlattığımız ilaçlama seferberliği ile cadde cadde, sokak sokak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vektör ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla ekiplerimiz hem gündüz hem de gece mesaisinde sahada titizlikle görev yapıyor. Daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa hedefimizle 17 ilçemizde çalışmaya devam ediyoruz. Araç ve personelimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımız, ilaçlama araçlarımızın anlık konumunu, güzergahını ve kamera görüntülerini 'Üzüm' uygulamamız içindeki 'Hizmet Aracım Nerede?' modülünden canlı olarak takip edebilirler' dedi.