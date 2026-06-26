Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. Etabı kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine 30 Haziran 2026 Salı günü başlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, projenin 3. Etabında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde, 3. Etap hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri 30 Haziran 2026 Salı günü saat 08.30'da gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sürdürülen dönüşüm çalışmalarıyla, kent merkezinin daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, vatandaşların mülkiyet haklarının korunması ve memnuniyetinin sağlanması sürecin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında hak sahiplerine taşınmazlarına ilişkin değerlendirmeler aktarılacak, proje kapsamında sunulan seçenekler hakkında bilgilendirme yapılacak ve süreç karşılıklı uzlaşı anlayışıyla yürütülecek.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından, görüşmelerin düzenli ve sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi amacıyla hak sahiplerinin görüşme günü saat 06.00'da girişte bulunan sıramatik cihazından sıra numarası almalarının ve kendilerine bildirilen sıra düzenine riayet etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Hak Sahiplerine Çağrı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yeni etabında tüm hak sahiplerini görüşmelere katılmaya davet ederek, sürecin şeffaflık, uzlaşma ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda 30 Haziran 2026 Salı günü başlayacak görüşmelerle birlikte, Kayseri'nin vizyon projeleri arasında yer alan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşama daha hayata geçirilmiş olacak.