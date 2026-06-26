Meteoroloji, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin güney ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, değerlerin mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.