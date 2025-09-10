Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin vatandaşlara salçalarını nezih ve steril ortamda yapma imkanı sağlayan “Salça Kaynatma Günleri Etkinliği” 1,5 ayın sonunda rekor katılımla sona erdi.

KAYSERİ (İGFA) - 04-14 Ağustos tarihlerinde Belsin’de, 15-21 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları’nda ve 22 Ağustos -07 Eylül tarihleri arasında Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı’nda gerçekleşen “Melikgazi Belediyesi Salça Kaynatma Günleri” ile 4300 aileye hizmet sağlandı.

1,5 ay boyunca, 150 belediye personeliyle, 7/24 devam eden Salça Kaynatma Günleri’nden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek etkinliğin önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesi adına talepte bulundu.

Türkiye’de örneğine az rastlanır etkinlikle vatandaşlara önemli hizmet sağlayan Başkan Palancıoğlu ise, Salça Kaynatma Günleri’nin ilerleyen dönemlerde de devam etmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi’mizde farklı, ince düşünülmüş, vatandaşın yüzünü güldüren hizmetlerimizin ardı arkası kesilmiyor şükür. Bu hizmetlerimizden biri de “Salça Kaynatma Günleri”. Melikgazi Belediyemiz tarafından özel olarak tahsis edilen alanlarda vatandaşlarımız salçalarını yaparken sosyalleşme ve eğlenme imkanına da sahip oluyorlar. Mahalle aralarında, is, pis, koku ve dumanla diğer vatandaşlarımızın rahatsız olmalarının önüne de geçmiş olduk. Özellikle yaz aylarında ülkemizde meydana gelen can yakıcı orman yangınları ile mücadele kapsamında bilindiği üzere ilçemizde mangal ve semaver yakmak yasaklandı. Salça kaynatma alanlarımız tam bu noktada isabetli ve yerinde bir karar oldu. Binlerce vatandaşımız etkinliğimiz sayesinde bir araya geldi, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdi. Allah tekrarını yapmayı nasip eylesin. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile gece gündüz çalıştılar. Etkinliğime katılan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel dilekleri bizleri mutlu ediyor.”