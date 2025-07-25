Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’de en çok kentsel dönüşüm çalışması yapan belediyeler arasında olduklarını belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Melikgazi‘de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak altı farklı bölgede çalışma yapıyorduk, bir yenisini daha ekledik. Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 6 farklı müteahhit firmamız yoğun şekilde çalışıyor. Örnek dairemiz tamamlandı, ellerine sağlık diyorum. Burada oturacak tüm hak sahiplerinin sağlık, huzur içerisinde oturmalarını niyaz ediyorum.

Yıldırım Beyazıt’ta 2 sene önce başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 6 bloktan oluşan 1. Etabı teslim ettik. Şimdi 6 bloktan oluşan 2. Etap çalışmamız; üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarımız var. Aydınlıkevler‘de iki ayrı kentsel dönüşüm çalışmamız söz konusu. Kazım Karabekir‘de birinci etap bitti, ikinci etap şu anda hızla yükseliyor, üçüncü etap çalışmaları devam ediyor. Anbar Mahallemizde yine birinci etap teslim edilmişti, şimdi ikinci etap için çalışmalarımız var. Aydınlıkevler’de ilk defa bir çalışma başlattık. Eski Çorakçılar Mahallesi’nde şimdi eski terminalin hemen karşısında yine ikinci etap çalışmamız devam ediyor. Battalgazi Bölgemizde çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye’de en yoğun kentsel dönüşüm çalışması yapan belediyeler arasındayız. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak yine yüzleri güldürmeye devam edeceğiz.”