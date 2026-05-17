ADANA (İGFA) - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kentte ilk kez kahve üretimine yönelik deneme dikimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk kahve fidanı İl Müdürü Atilla Bayazıt tarafından toprakla buluşturuldu.

Çukurova'nın tarımsal potansiyelini değerlendirmek ve yüksek katma değerli ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla başlatılan proje ile Adana'da kahve yetiştiriciliğinin uygunluğu test edilecek.

İl Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin girişimci yaklaşımıyla birlikte alternatif ürün deseninin genişletilmesinin hedeflendiğini belirterek, seraların bir bölümünde kahve fidanı yetiştirildiğini ve sürecin eğitimlerle destekleneceğini ifade etti. Müdür Bayazıt ayrıca, 'Adana kahvesini hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak istiyoruz' diyerek projenin uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.

Deneme dikimiyle birlikte Adana'da kahve üretimine yönelik çalışmalar resmen başlamış oldu.