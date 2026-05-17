Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde veteriner yol kontrol istasyonlarında denetimlerini artırdı. Bir haftada 161 binin üzerinde canlı hayvan ile yaklaşık 2 bin nakil aracı kontrol edildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında, Erzurum, Elazığ, Ankara, Kayseri, Çankırı ve İstanbul'daki veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarında yoğun mesai gerçekleştirildi.

11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 1.906 hayvan nakil aracı ile 161 bin 30 canlı hayvan denetlendi. Ekiplerin, sevk belgeleri, sağlık muayeneleri ve hayvan refahı kontrollerini titizlikle sürdürdüğü belirtilirken, il ve ilçe müdürlüklerinin kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yol denetimlerine devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketliliğinin artması nedeniyle denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü vurguladı.