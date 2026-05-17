Elazığ'da sazangiller av yasağı döneminde yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı av aracı ele geçirilirken, 7,5 ton balığın 4,5 tonu canlı olarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ELAZIĞ (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Elazığ'da su ürünleri kontrol görevlilerince yürütülen denetimlerde, av yasağı dönemine yönelik kaçak avcılığa karşı kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 3.090 metre ağ, 9 ığrıp ve 150 çeşitli av aracına el konularak kamuya geçirilmek üzere işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca 7 bin 500 kilogram balığa müdahale edilirken, bunların 4.500 kilogramının canlı olduğu tespit edilerek yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kaçak ve usulsüz avcılığa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.