Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon TL'ye kadar projelerde yüzde 70'e varan hibe desteği sağlayacak Kırsal Kalkınma Yatırım Programı için başvuruların başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 Haziran 2026.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırım Programı başvurularının başladığını açıkladı.

Toplam 10 milyar lira bütçeyle hayata geçirilen program kapsamında, üreticilerin hazırlayacağı projelere önemli oranda hibe desteği sağlanacak.

Programa göre, 30 milyon TL'ye kadar olan yatırımların yüzde 70'e varan kısmı devlet tarafından karşılanacak. Program bütçesinin en az yüzde 20'si kadın ve genç girişimciler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar için kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen programla özellikle genç girişimciler, kadın üreticiler ve aile işletmelerinin desteklenmesi hedeflendiğini kaydeden Bakan Yumaklı, kırsalda üretimi artırmayı ve yerel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, programın üreticilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmede önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

YATIRIM YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, geniş bir yatırım yelpazesinin hedeflendiği program kapsamında desteklenecek yatırımlar arasında;

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Kapalı ortamda bitkisel üretim (Yüksek tünel, modern sera, kültür mantarı)

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kesimhaneleri

Su ürünleri yetiştiriciliği

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre

Tarımsal amaçlı örgütler için ortak makine parkı

Arı yetiştiriciliği

Tarımsal bilişim sistemleri (Akıllı tarım teknolojileri, sensör sistemleri ve yapay zekâ tabanlı çözümler, diğer bilişim sistemleri)

İpek böceği yetiştiriciliği

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar gibi birçok başlık yer alıyor.

Kırsala yatırım için tüm üretici ve girişimcilerin 12 Haziran 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi.