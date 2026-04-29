Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzenlenen ortak operasyonda 158 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İzmir merkezli yürütülen istihbarat çalışmaları, deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini ortaya çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında şüpheli bir tekneyi takibe aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Sahil Güvenlik unsurlarının insansız hava aracı ve botlarla gerçekleştirdiği operasyonda, durdurulan teknede yapılan aramada 158 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, denizlerde Sahil Güvenlik, karada ise polis ve jandarma iş birliğiyle uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

