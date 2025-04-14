Kayseri Melikgazi Belediyesi, aslına uygun olarak restore ettiği tarihi eserlerle, günden güne gelişen ilçede modern yapı ile tarihi eserleri harmanlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de tarihi eser bakımından oldukça zengin bir ilçe olan Melikgazi, Melikgazi Belediyesi’nin yaptığı nitelikli restorasyon çalışmalarıyla tarihi hafızalarda canlı tutuyor.

Melikgazi’yi geleceğe taşıyan nitelikli çalışmalar ile ilçede modern yapılaşma sağlanırken, tarihi eser restorasyon çalışmaları ile geçmişin izleri korunmaya ve yaşatılmaya devam ediliyor.

Türkiye’ye örnek olan belediyecilik faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, modern ve tarihi dokunun harmanlanarak zenginleştirildiği bir ilçe inşa ettiklerini belirterek şunları dile getirdi:

“ Asırlara tanıklık etmiş Kayseri’miz çok köklü bir tarihe sahip. Melikgazi’miz tarihi eserlerin yoğunlukla yer aldığı bir ilçe. Melikgazi Belediye Başkanı olarak geçmişimize sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi aslına uygun şekilde restore etmeye gayret ediyoruz. Kapıları kapanmış, unutulmaya yüz tutmuş yapıları restore ederek yeniden modern hayata kazandırıyoruz. Melikgazi'mizi yaptığımız nitelikli çalışmalarla günden güne geliştirirken tarihi dokusuna sahip çıktığımız restorasyon çalışmaları ile harmanlayarak güzelleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımızı son derece titizlikle yürütüyoruz. İlçemizde 6 yıl içerisinde 16 tarihi eseri restore ettik. Önümüzdeki programlarımız çerçevesinde bu sayıyı artıracak keyifli restorasyon çalışmalarımız olacak.

Şu ana kadar 700 yıllık Köşk Medrese, 500 yıllık Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Filintanın Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırması, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi restorasyonlarımızla ilçemizin kalbine dokunduk. Bu yıl içerisinde sizlerle buluşturacağımız Gön Han, Köşk Medrese, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, Bağ Müzesi için heyecan duyuyoruz. Melikgazi’mizin geçmişine sahip çıkarak geleceğini inşa ediyor olmak hakikaten zorlu bir görev. Melikgazi Belediyesi olarak zor olanı başarmaya, hafızalarda “en”lerin belediyesi olarak yer almaya