Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından yürütülen çalışmalar kapsamında 1.115 internet adresine erişim engeli getirildiğini, provokatif paylaşımlar yapan 174 kişiden 127'sinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından güvenlik güçleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olaylarla bağlantılı olarak dijital platformlarda yayılan içeriklere yönelik incelemelerde 1.115 URL adresine erişim engeli getirildi.

Açıklamada, halkı yanıltıcı bilgi yayan, tehdit içeren ve eylem çağrısında bulunan 174 kişinin tespit edildiği, bu kişilerden 127'sinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yetkililer, kamu düzenini bozmayı amaçlayan provokatif paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.