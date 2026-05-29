İSTANBUL (İGFA) - Türk Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında bayramın ilk günü itibariyle yurt içinde ve üç kıtada kurban kesim işlemlerini başlattı. Filistin/Gazze kurbanlarının kesimleri de yurt içinde organize edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesimi Konya'da yapıldı.

Türk Kızılay'ın 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilâl Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü vekâletle kurban kesim kampanyası bu yıl da hayırseverlerden yoğun ilgi gördü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri ve iş dünyasından temsilcilerin de destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler Kızılay'a kurban vekâletlerini emanet etti. Yurt içinde ve yurt dışında bayramın ilk günü kesim işlemlerini başlatan Kızılay, vekâletle kesilen kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Gazze için uzun ömürlü konserve modeli

Yurt içinde modern kombinalarda hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun şekilde kesimi yapılan kurbanlar, Kızılay'ın 20 yıldır başarıyla uyguladığı kurban modeli sayesinde kavurma konservesine dönüştürülerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kızılay, insani krizin sürdüğü Gazze için de uzun ömürlü konserve modelini uyguluyor. Filistin/Gazze için bağışlanan kurbanlar yurt içinde kesilerek konserve haline getirildikten sonra bölgeye gönderiliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesimi de Konya'daki kombinada bayram namazının hemen ardından dualarla gerçekleştirildi.

Yurt dışında taze et olarak dağıtımlar başladı

Kızılay ekipleri, yurt dışında ise vekâletle kesimi gerçekleştirilen kurbanları taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu kapsamda Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye ve Yemen'de kurban kesimlerinden elde edilen kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı sürdürüyor.