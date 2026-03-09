Kayseri Kocasinan Belediyesi, 5 yıl önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği 'Gönül Kazan' projesi ile 65 yaş üstü ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yaptığı örnek çalışmalarla büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başımızın tacı kıymetli büyüklerimizin hayır dualarıyla mutluluk buluyor, gönüllere dokunuyoruz. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Türkiye'ye örnek olan birçok projeye öncülük ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha da yüzlerini gülümsetmek için elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken, diğer yandan sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda 'Dost Eli' dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 229 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir' ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan Çolakbayrakdar, 'Örnek yatırımlarımızla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan'ın kadim büyükleri ise Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek, 'Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Özellikle Ramazan ayında da orucumuzu bu yemeklerle açmamıza vesile oluyor. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 kişiye haftanın yedi günü 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde, gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanan ve özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülüp sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 229 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.