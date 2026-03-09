İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen'de düzenlenen iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Çiçeklerle karşılanan Tugay, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu vurguladı; Menemen'in dört bir köşesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı için hazırladığı ve 30 ilçeyi kapsayan iftar programı Menemen'de devam etti.

Asarlık Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı. İftar öncesi alana gelen Başkan Tugay, masaları tek tek dolaşıp Menemenlilerle selamlaştı; çocuklar ve gençlerle fotoğraf çektirdi, çiçeklerle karşılandı. Kendisine Menemen'in meşhur kırmızı toprağından cep telefonları için üretilen gramofon hediye edildi. Başkan Tugay, iftar sofrasında tıp öğrencisi Zeynep Sude Teke ve ailesiyle birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Başkan Tugay, ramazan ayının bereketine değinerek, '30 ilçemizde iftar sofraları kuruyoruz. Bugün Asarlık'ta, Menemen'deyiz. Menemen'in dört bir köşesi bizim için çok değerli. Muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz burada. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını, dualarımızın bolluk, bereket ve refah olarak dönmesini diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun ise, 'Hayırlı ramazanlar. Menemenli, Asarlıklı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu mübarek ay hepimizi birbirimize yakınlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz her ilçede iftar programı düzenliyor, kalplerimizi birleştiriyor' diye konuştu.

YOĞUN PROGRAM DEVAM EDİYOR

İftar programı; 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri'nde (Türkmen Pazar Alanı), 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 16 Mart'ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri'nde, 17 Mart'ta Karaburun Mordoğan Merkez'de, 18 Mart'ta Çeşme Meydan'da ve 19 Mart'ta Urla Meydan'da kurulacak sofralarla devam edecek.