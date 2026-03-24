Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit haberi sonrasında bir acı haber daha geldi. Kazada yaralanan Ualştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. olduğunu açıkladı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında devriye görevi sırasında askerî aracın devrilmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Doğubayazıt yakınlarında meydana geldi. Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada araçta bulunan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit olurken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 askerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 26 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel de şehit oldu.

Şehitlerden Yusuf Açay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu, Selman Akarsel'in ise Cihanbeyli nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken Milli Savunma Bakanlığı, yeni şehit Selman Akarsel için de taziye mesajı yayımladı.