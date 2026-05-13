KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi temasta bulunmak üzere bulunduğu başkentte TÜRKSOY heyeti ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'a ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da eşlik etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'u ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Raev ve Yusuf ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarete ve görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunarak, 'TÜRKSOY Genel Sekreterimiz Sayın Sultan Raev ile Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Sayit Yusuf'u ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanının Kayseri'mize çok yakıştığını bir kez daha mutlulukla ifade ettik. Kadim medeniyet birikimi, zengin kültürel mirası ve güçlü altyapısıyla şehrimizin bu önemli ünvanı en güzel şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum' diye konuştu

Başkan Büyükkılıç, Raev ve Yusuf'a nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç daha sonra TÜRKSOY heyeti ile birlikte ünlü Kazak şair, yazar ve Türkolog Olcas Süleymenov'un doğumunun 90. yıl dönümüne ithafen düzenlenen 'Dağları Gölgelemeden, Bozkırı Yüceltmek' Paneli, Sergisi ve Oda Açılışı'na katıldı.

Açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanına sahip bir şehir olarak, kültürümüzü, ortak tarih ve değerlerimizi yaşatan böylesi anlamlı etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başta TÜRKSOY Genel Sekreterimiz Sayın Sultan Raev olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.