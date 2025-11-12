Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirilen Bayramhacı bölgesinde ağaç dikme çalışmalarına katıldı. Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, dikilen ağaçların geleceğe bırakılan en büyük miras olduğunu vurgulayarak, 'Kocasinan'da maviyle yeşili buluşturuyor, geleceğe nefes oluyoruz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Daha yeşil bir Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, '11.11 Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle, Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirdiğimiz Bayramhacı Bölgesi'nde düzenlenen ağaçlandırma programında bir aradayız. Ağaçlandırma ve yeşil dokunun artırılmasıyla ilgili söylenecek çok şey var. Bu konuda kitaplar dolusu sözler söylenebilir, bilgiler aktarılabilir. Hele ki geçtiğimiz yaz aylarında ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığımız, önemli miktarda yeşil alanımızı kaybettiğimiz bir dönemin ardından; yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatmak, ağaç ve yeşil varlığımızı artırmak son derece kıymetli bir çalışmadır.

Küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin her geçen gün arttığı bir çağda, ağaçlandırmanın değeri ve önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ancak bizim için, özellikle Kayseri ve Kocasinan özelinde, bu etkinliklerin bir başka anlamı daha var. Bugün burada, Bayramhacı'da yaptığımız etkinlik; daha önce Kuşçu'da gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma programlarının devamı niteliğindedir. Kuşçu'daki Yamula Barajı çevresinde başlatılan çalışmalar yalnızca Kuşçu ile sınırlı kalmayıp, Taşan, Çevril, Hırka gibi çevre mahallelerimizde de devam etmektedir.

Bugün de Bayramhacı Gölü'nün hemen kıyısında yapılan bu ağaçlandırma çalışmalarıyla, Kayseri'de iki mavi alanın yanına yeni bir yeşil alan eklenmiş oluyor. Bu da şehrimiz adına oldukça değerli bir adımdır. Bu vesileyle, bu kıymetli çalışmalarda emeği geçen herkese, başta Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Diliyorum ki, bugün dikilen bu fidanlar büyüsün, gelişsin, kocaman ağaçlara dönüşsün; Kayseri'mize güzellik ve değer katsın. Elbette bu işler bir anda olacak şeyler değil; emek, gayret ve sabır istiyor. Allah nasip ederse, bu fidanların büyüyüp yemyeşil bir ormana dönüştüğünü görmek hepimiz için büyük bir mutluluk olacaktır. Bu vesileyle, buradaki dikilen ağaçların, yemyeşil bir Kayseri'ye kalıcı bir miras bırakmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.