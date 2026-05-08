Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kez Sahabiye Mahallesi'ndeki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek onların enerjisine ve heyecanına ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Ziyaret sırasında öğrencilerin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin 'En büyük başkan bizim başkan' şeklindeki tezahüratlarıyla karşılandı. Belediyecilik anlayışlarının merkezinde gençlerin yer aldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; 'Güçlü ve büyük Türkiye'nin temeli donanımlı gençliktir.' dedi.

Eğitim-öğretim döneminde farklı okulları ziyaret edip gençlerle buluşarak, Kayseri'nin tescilli markası Sinan Kafelerde hazırlanan özel 'Kocaburger' ikramı eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin fikirlerine büyük değer verdiğini vurguladı.

Gençlerle buluşmaların sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyon projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Öğrenci arkadaşlar Kocaburger kutularından kule yapmışlar. 'Kocasinan Kulesi' demişler. Gerçekten çok başarılı olmuş. Sizlerin bu ülkenin geleceği ve istikbali olacağınıza ben gönülden inanıyorum. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları sizler olacaksınız. Kocasinan Belediyesi olarak, gençlerimizin gelişimini destekleyecek projeler üretmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdür Ahmet Tanrıverdi ise 'Her zaman eğitime destek veren Başkanımız, okulumuzla bizzat ilgilenip eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesi için yoğun gayret gösteriyor. Bundan dolayı Başkanımıza canıgönülden teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.