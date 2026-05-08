Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan 'Garaj Mersin' ve 'Kampüs Mersin', 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. İş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren Kariyer Merkezi, açtığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin ile iş yaşamına dair her şeyi bu çatı altında toplamaya hazırlanıyor.

MERSİN (İGFA) - Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay ise merkezin ilk konuğu olacak.

Açılış, Babil Kavşağı civarında yer alan Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 83-85'de 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15'de yapılacak.

'Üniversite-Sanayi-Kent İş Birliğini Güçlendiren Yeni Nesil Ekosistem' mottosuyla hareket edecek olan merkez, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleriyle; üniversite, sanayi ve kent iş birliğini güçlendirme, istihdamı artırma, girişimciliği destekleme, yenilikçi fikirleri ve kurumsal gelişimi artırmak için faaliyet alanlarını genişleterek; gençlerin, profesyonellerin, iş dünyasının ve sivil toplumun buluştuğu dinamik bir ekosistem inşa ediyor.

GARAJ MERSİN'DE GENÇLERİ NELER BEKLİYOR?

Garaj Mersin, gençlerin hem kariyer planlamalarını yapabilecekleri hem de girişimcilik hayallerini projeye dönüştürebilecekleri yaratıcı bir gelişim alan sunmaya hazırlanıyor.

Garaj Mersin içerisinde; bireysel ve ortak çalışma alanları, kariyer ve girişimcilik eğitimleri, iş fikri geliştirme programları, öğrenci kulüp etkinlikleri ve atölye çalışmaları, kurumsal marka ve yönetici deneyim paylaşım programları, mentorluk ve koçluk görüşmeleri ile proje sunumları ve demo day etkinlikleri yer alacak.

İŞ DÜNYASI KAMPÜS MERSİN'DE BİRLEŞECEK

Kampüs Mersin, iş dünyası temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, akademi dünyasından öğrenci kulüplerine ve girişimcilere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bir paylaşım alanı sunacak.

Kampüs Mersin'de; modern toplantı ve eğitim alanları, bireysel çalışma alanları, kurumsal eğitimler, ilham verici etkinlikler ve atölyeler, networking ve iş birliği buluşmaları, panel, söyleşi ve mentorluk programları, marka tanıtım ve lansman etkinlikleri için alanlar da yer alacak.