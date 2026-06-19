Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Mimarsinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Gülpark Sinan Kafe'de düzenlenen buluşmada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her noktasına hizmet ulaştırmak için vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Kocasinan'ın yüz ölçümü bakımından Kayseri'nin en geniş ilçe belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlı hizmet yürüttüklerinin altını çizerek, 'Bir tarafta yıllardır yapılaşmasını tamamlamış mahallelerimizde yenileme ve dönüşüm çalışmaları yürütürken, diğer tarafta gelişmekte olan bölgelerimizde yeni altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek hizmet üretiyor, her projeyi istişare kültürüyle şekillendiriyoruz.' dedi.

Dost Market, Dost Mağaza, Dost Kapısı, evde bakım hizmetleri, sıcak yemek desteği ve glutensiz ürün desteği gibi uygulamalarla vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle Dost Kapısı projesiyle yalnızca maddi destek değil, psikolojik, sosyal ve eğitim alanlarında da ailelere rehberlik ettiklerini belirterek, 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Gluten hassasiyeti olan vatandaşlarımız için Türkiye'de tek olan 'Glutensiz Kayseri Mutfağı' tesisimizde üretim yapıyor, her yaş grubuna düzenli olarak glutensiz ürün paketleri ulaştırıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çağrı merkezi üzerinden vatandaş taleplerinin ilgili birimlere hızlı şekilde ulaştırıldığını sözlerine ekledi.