Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu'nda terörle mücadele, Kıbrıs, Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bildiride, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılık mesajı verildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından yayımlanan 11 maddelik bildiride, terörle mücadeleden bölgesel güvenlik konularına kadar birçok başlık değerlendirildi.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar hakkında Kurul üyelerine bilgi sunulduğu belirtildi. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik iradenin teyit edildiği ifade edildi.

MGK'da organize suç örgütleriyle mücadele de gündeme gelirken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

KKTC VE DOĞU AKDENİZ MESAJI

Bildiride, Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, refahı ve haklarının korunması konusunda kararlı olduğu belirtilirken, Doğu Akdeniz'de barış ortamını bozabilecek herhangi bir oldubittiye izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kurulda, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, sürecin sekteye uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

SURİYE, GAZZE VE LÜBNAN GÜNDEMDEYDİ

MGK bildirisinde, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması yönünde kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici olduğu belirtilirken, ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik desteğin süreceği vurgulandı. Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırıları ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik girişimlere dikkat çekilen bildiride, İsrail yönetiminin eylemlerinin bölgesel barış çabalarına zarar verdiği ifade edildi. Uluslararası toplum da uluslararası hukuk ve insani değerler temelinde daha güçlü bir tutum sergilemeye çağrıldı.

IRAK VE UKRAYNA MESAJLARI

Toplantıda Irak ile geliştirilen stratejik iş birliğinin yeni hükümet döneminde de sürdürülmesi yönündeki kararlılık teyit edilirken, ülkenin istikrar ve güvenliğine verilen destek yinelendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı MGK toplantısında, çatışmaların daha geniş bölgelere yayılmasının önlenmesi ve adil, kalıcı bir barışın sağlanması için taraflara diyalog çağrısı yapıldı.

Kurul ayrıca Afrika kıtasındaki gelişmeleri ve Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik son durumu da değerlendirdi.