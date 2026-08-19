Düzce'de Zabıta ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta motorlu araç denetimi yaptı. Yaya yollarının güvenliği için araç girişlerinin yasak olduğu vurgulandı ve sürücüler uyarıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Zabıta Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Trafik Komisyonu kararıyla yayaların kullanımına açılan İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta motorlu araç denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, yaya yollarına motorlu araçlarla giriş yapan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları istendi.

Yetkililer, yayaların güvenliği ve yaya yollarının amacına uygun kullanılması için motorlu araçların belirtilen cadde ve sokaklara girmemesi gerektiğini bildirdi.