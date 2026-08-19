Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park statüsüne alındı.

ANKARA (İGFA) - Bitlis'in önemli doğal ve jeolojik değerlerinden Nemrut Kalderası için yeni bir koruma kararı alındı. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alan Nemrut Kalderası Milli Parkı olarak belirlendi.

Kararla birlikte Nemrut Kalderası ve çevresinin doğal, jeolojik ve ekolojik değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Bitlis'in simge doğal alanları arasında yer alan Nemrut Kalderası, volkanik oluşumu, krater gölleri ve eşsiz doğal peyzajıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.