Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacını karşılayacak 104 bin metrekare alanda kurulan ve 6,4 megavat enerji üretecek Güneş Enerjisi Santrali'ndeki (GES) çalışmaları yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Çevreci ve sürdürülebilir belediyecilik vizyonunu dev bir yatırımla taçlandıracaklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın kendi enerjisini üreten öncü belediyelerden biri olacağını söyledi.

Cırgalan Mahallesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, enerji üretiminin başlamasıyla birlikte belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade ederek, 'Şu anda Kocasinan Belediyemizin Güneş Enerji Santrali'ndeyiz (GES). 6,4 megavatlık projemizin artık sonlarına yaklaştık. Temmuz ayının sonlarına doğru burada enerji üretimine başlamış olacağız. Burada elde edeceğimiz enerjiyle Kocasinan Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlardaki enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Burada üretilecek 6,4 megavatlık enerjinin tamamı Kocasinan Belediyesi'nin sosyal tesislerinde, Fen İşleri Atölyesi'nde, kırsal atölyelerde, Park ve Bahçeler Atölyesi'nde, agrega tesisinde ve bitüm tesisinde kullanılacak. Buradan elde edilen tasarruf, Kayseri halkına yeniden hizmet olarak geri dönecek.' diye konuştu.

'Kocasinan artık yalnızca hizmet üreten değil, enerjisini de üreten bir şehir modeli ortaya koyuyor' diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bundan sonraki hedefimiz, araç filomuzu da temiz enerjiyle çalışan bir yapıya dönüştürmek. Yakıtını güneşten alan, çevresine duyarlı, tasarruf odaklı ve kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu yatırımın sağlayacağı her tasarruf yeniden vatandaşımıza hizmet olarak dönecek.'

GES yatırımından elde edilecek her tasarrufun yeniden vatandaşlara hizmet olarak döneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Burada elde edeceğimiz ekonomik kazanım doğrudan Kayseri'ye ve hemşehrilerimize hizmet olarak yansıyacak. Daha güçlü Kocasinan, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz