İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası taşımacılık sektörünün bölgedeki en önemli buluşma noktası olan CF Istanbul (Ticari Araçlar ve Filo) Fuarı, 2 - 4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Ağır vasıta üreticilerini, operatörleri ve filo yöneticilerini bir araya getirecek bu stratejik organizasyonda, küresel alım-satım platformu Truck1 fuarın resmi medya ortağı oldu. Bu işbirliği sayesinde fuarda sergilenecek teknolojiler ve filo çözümleri çevrimiçi ortama taşınıyor. Böylece sınır ötesi araç ticareti yepyeni bir ivme kazanıyor.

CF Istanbul, nakliye şirketlerinin ve kurumsal filoların modernizasyonu için kritik bir ekosistem sunmaktadır. Çekiciler, treylerler, hafif ticari vasıtalar ve telematik sistemlerin sergileneceği etkinlik; karar vericilerin doğrudan üretici ve distribütörlerle operasyonel hacimleri müzakere edeceği bir platformdur. Truck1, bu fiziki pazarı global ağlara bağlayan bir köprü görevi üstleniyor. Platform, İstanbul'daki araç arzını Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki (EMEA) geniş bir alıcı kitlesine ulaştırmaktadır. Böylece yerel distribütörler ve uluslararası nakliyeciler, fuar süresinin ötesinde kesintisiz bir tedarik zincirine erişim sağlayacak.

Truck1 altyapısı, özellikle çekici ve yarı römork (treyler) segmentindeki geniş veri tabanı ve özel mobil entegrasyonları ile sektörün teknolojik dönüşümünü desteklemektedir. Bayi doğrulama sistemleri ve gelişmiş mobil özellikleri sayesinde uluslararası firmalar, filoları için ihtiyaç duydukları ağır vasıtaları güvenli bir ortamda filtreleyebilmekte ve tedarikçilerle doğrudan iletişim kurabilmektedir.

TRUCK1 HAKKINDA

Truck1; ağır vasıtalar, kamyonlar, çekiciler ve treyler segmentinde uzmanlaşmış uluslararası bir B2B platformudur. Karayolu taşımacılığının ihtiyaçlarına odaklanan pazaryeri, filoların optimizasyonu ve küresel araç ticareti için gelişmiş analitik araçlar sunmaktadır. Global tedarik ağlarındaki anlık talepleri ve arzı tek bir noktada buluşturan Truck1, çok dilli yapısı ve geniş bayi ağı ile sınır ötesi nakliyeyi ve operasyonel süreçleri kolaylaştırmaktadır.