Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelerin Türkiye'ye ithalatında damping tespit edilmesi üzerine yüzde 38,26 ile yüzde 45,99 arasında değişen oranlarda kesin önlem uygulanmasına karar verdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli fotovoltaik paneller için kullanılan alüminyum çerçevelerin ithalatına yönelik yürüttüğü damping soruşturmasını tamamladı. Resmî Gazete'de yayımlanan 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ' ile söz konusu ürünlerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, Çin'den ithal edilen ve 8541.90.00.00.11 GTİP numarası altında sınıflandırılan 'fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler' ürününün dampingli fiyatlarla Türkiye pazarına sunulduğu ve bunun yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Soruşturma sonucunda, Çinli üretici Jiangyin Haihong New Energy Technology Co., Ltd için yüzde 38,26 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi. Jiangsu Yuejia Metallic Technology Co., Ltd, Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd, Jiangyin Yuanshuo Metal Technology Co., Ltd, Yangzhou Yu Xin Metal Products Co., Ltd ve Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co., Ltd firmalarını kapsayan diğer üreticiler ile listede yer almayan tüm şirketler için ise yüzde 45,99 oranında anti-damping vergisi uygulanacak.

Daha önce geçici önlem kapsamında teminat şeklinde alınan uygulamalar da kesin önleme dönüştürüldü. Kesinleşen önlemler kapsamında tahsilatlar ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Geçici önlem tutarının kesin önlemden yüksek olması durumunda fark iade edilirken, daha düşük olması halinde ek tahsilat yapılmayacak. Yeni düzenleme ile yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunması ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin rekabet koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu tebliğle alınan anti-damping önlemlerinin aksi yönde bir karar alınmaması halinde 5 yıl süreyle uygulanacağı kaydedildi.