Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, alınan tedbirlerle beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, küresel jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını yükselterek kısa vadede enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Bakan Şimşek, ekonomi programı sayesinde oluşturulan mali alanın etkin şekilde kullanıldığını belirterek, başta eşel mobil uygulaması olmak üzere gerekli tedbirlerin hızlı ve etkili biçimde devreye alındığını vurguladı.

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde olumlu bir tablo ortaya çıktığını kaydeden Bakan Şimşek, beklentilerin bir önceki aya göre 3,4 puan iyileştiğini açıkladı.

Enerji fiyatlarındaki gelişmelere de dikkati çeken Bakan Şimşek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte enerji maliyetlerinde yaşanacak normalleşmenin enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi destekleyeceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, açıklamasında hükümetin enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdüreceğinin altını çizerek, 'Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz' mesajını verdi.