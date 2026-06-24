Ticaret Bakanlığı, kuyum ticaretine ilişkin önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle laboratuvar ortamında üretilen veya yapay yöntemlerle oluşturulan kıymetli taşların satışında tüketiciyi bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerinin satışında daha şeffaf bir uygulama hayata geçirildi. Buna göre kuyum işletmeleri, söz konusu ürünleri 'sentetik', 'laboratuvar üretimi', 'yapay üretim' veya Bakanlık tarafından uygun görülen benzer ifadelerden en az biriyle açık şekilde tanımlamak zorunda olacak.

Yönetmelik kapsamında bu ibarelerin etiketlerde, ürün sertifikalarında, faturalarda, internet satış sayfalarında, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde yer alması gerekecek.

Düzenleme ayrıca doğal kıymetli taşlarla sentetik veya laboratuvar üretimi taşların satışında da yeni kurallar getiriyor. Buna göre işletmeler, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla söz konusu ürünleri vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde sergileyecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise bu ürünlerin ayrı kategoriler altında sunulması zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği düzenleme ile tüketicilerin satın aldıkları ürünün niteliği konusunda daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi, doğal taşlarla yapay üretim taşların birbirine karıştırılmasının önlenmesi hedefleniyor.