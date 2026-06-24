Muğla'daki KOBİ'lerin dijitalleşme, finansmana erişim, e-ticaret ve sürdürülebilir büyüme alanlarındaki ihtiyaçları Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nda ele alındı.

MUĞLA (İGFA) - Turkcell Dijital İş Servisleri ve DenizBank'ın ana sponsorluğunda; Paycell'in elmas, Hepsiburada ve Logo Yazılım'ın platin sponsorluğunda düzenlenen Akıllı KOBİ Muğla Dijital Dönüşüm Konferansı, iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

Muğla'daki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına ışık tutan etkinlikte, teknolojinin sunduğu fırsatlar ve başarılı uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş'un açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta, işletmelerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlamasında dijital dönüşümün önemi vurgulandı.

Karakuş konuşmasında, Muğla'nın turizmden tarıma, su ürünlerinden madenciliğe, imalattan hizmet sektörüne kadar geniş bir ekonomik çeşitliliğe sahip olduğunu belirtirken, 'Üreten, yatırım yapan ve istihdam oluşturan güçlü bir iş dünyamız var. Bu gücün gelecekte de korunabilmesi için işletmelerimizin verimliliklerini artırmaları, teknolojiyi daha etkin kullanmaları ve değişen ticaret anlayışına uyum sağlamaları gerekiyor. Dijital dönüşüm tam da bu noktada işletmelerimize önemli fırsatlar sunuyor. E-ticaret uygulamalarından finansal yönetim araçlarına, bulut bilişim çözümlerinden ödeme sistemlerine kadar birçok teknoloji, işletmelerimizin iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Özellikle KOBİ'lerimizin bu dönüşüme ayak uydurması, rekabet güçlerini korumaları açısından büyük önem taşıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz konferansın amacı da işletmelerimizi bu dönüşüm süreci hakkında bilgilendirmek, güncel uygulamaları tanıtmak ve yeni fırsatlarla buluşturmaktır' diye konuştu.

Konferansın 'Yerel Tecrübe' panelinde ise Ilgaz Gürsoy moderatörlüğünde Köyceğiz Balı Şirket Sahibi Ramazan Özçakır ve BusinessUp! Kurucusu Önder Türker, dijital dönüşüm süreçlerinde edindikleri deneyimleri ve başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Muğla Dijital Dönüşüm Konferansı, Akıllı KOBİ İcra Kurulu üyesi Ümit Öncel tarafından hazırlanıp sunulan ve katılımcılara dijital dönüşüme yönelik onlarca ürün ve hizmetin hediye edildiği ödüllü bilgi yarışması ile sona erdi.