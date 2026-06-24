AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Üncü ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Görüşmede, Mardin'de devam eden ve planlanan dev tarımsal yatırımlar ile çiftçilere yönelik destekler detaylıca ele alındı.

Şehmus EDİS (ANKARA İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, kentin tarımsal kalkınmasını ivmelendirecek önemli bir Ankara mesaisine imza attı. İl Başkanı Mehmet Üncü başkanlığındaki Mardin heyeti, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamında ziyaret ederek şehirdeki projeleri masaya yatırdı.

Ziyaretin ardından stratejik görüşmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Mehmet Üncü, Mardin'in tarım potansiyelini maksimum seviyeye çıkaracak projeler için Bakan Yumaklı'dan destek talep ettiklerini belirtti.



Görüşmede öncelikli olarak ele alınan yatırım ve projeler şunlar oldu: Beyazsu 2. İsale Hattı Projesi ve Midyat Depolamaları Projesi, Atatürk Barajı Ceylanpınar-Kızıltepe Sulama Projesi, Mardin Depolaması Cazibe Sulaması, Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke İkmali,

Savur Çayı Göletleri ve sulama yatırımları ve üreticilerin en büyük gider kalemlerinden olan elektrik maliyetleri başta olmak üzere tarımsal girdi destekleri.

'Üreticimizin Sesi Olmaya Devam Edeceğiz'

Mardin'in Türkiye'nin en önemli tarım ambarlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Üncü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Mardin'imizin tarım potansiyelini daha da güçlendirecek, üreticilerimizin yükünü hafifletecek ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sunacak projelerimiz konusunda Sayın Bakanımızın desteklerini talep ettik. Nazik kabulleri, ilimize ve çiftçilerimize gösterdikleri yakın ilgi ile destekleri dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyorum. Mardin'imiz için durmaksızın çalışmaya, üreticimizin sesi olmaya devam edeceğiz.'

Ziyaret, Mardin tarımının geleceği adına oldukça verimli geçerken, planlanan yatırımların hızlandırılması konusunda mutabakata varıldı.