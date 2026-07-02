Kayseri Kocasinan Belediyesi, daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha estetik bir şehir hedefi doğrultusunda ilçenin dört bir yanında yeni park projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin her geçen gün daha da güzelleşmesi için yeşil alan yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan her yeni parkın yalnızca bir rekreasyon alanı değil, aynı zamanda şehrin geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olduğunu ifade etti.

Çocukların daha sağlıklı, daha mutlu ve doğayla iç içe büyümesi için park çalışmalarını öncelikli hizmetler arasında gördüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz parklarla ilçemizi adeta yeşille buluşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, her yaştan vatandaşımızın nefes alabileceği yaşam alanları oluşturuyoruz.' dedi.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırarak dünya standartlarının üzerinde bir çevre vizyonunu ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, park ve yeşil alan çalışmalarının sadece bugünü değil, yarını da şekillendirdiğinin altını çizerek, 'Park, bahçe ve yeşil alan yatırımlarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Mahallelerimizde mevcut park alanlarını yeniliyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde ise yeni parklar inşa ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerini yeşerteceği, gençlerimizin sosyalleşeceği, büyüklerimizin huzurla vakit geçireceği alanlar oluşturuyoruz. Her ayrıntıyı, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebileceği, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı anlayışıyla planlıyoruz. Yapılan her hizmet, daha güzel bir Kocasinan ve daha yemyeşil bir Kayseri içindir.' İfadelerine yer verdi.

Yeni parkların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin yeşil dokusunun daha da güçleneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Amacımız; yenilediğimiz ve yeni hayata geçirdiğimiz parklarımızla 7'den 70'e herkesin keyifle vakit geçirebildiği, doğayla buluştuğu modern yaşam alanları oluşturmaktır.' diyerek sözlerini tamamladı.