Kayseri Talas Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi amacıyla Mevlana Mahallesi'nde hizmet veren Mehmet Karamercan Kütüphanesinde 3-6 yaş grubuna yönelik 'Çocuk Atölyeleri' düzenliyor. Çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek etkinliklerde minikler, birbirinden renkli aktivitelerle gelişimlerine katkı sağlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Çocukların sosyal, zihinsel ve motor becerilerini destekleyen çalışmalarıyla dikkat çeken Kayseri Talas Belediyesi, yaz dönemine özel hazırladığı çocuk atölyeleri ile miniklere keyifli bir öğrenme ortamı sunuyor.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan Mehmet Karamercan Kütüphanesinde gerçekleştirilecek atölyeler, her çarşamba ve cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan programda, eğitici ve eğlendirici etkinlikler bir arada yer alacak.

HEM EĞLENECEKLER HEM GELİŞECEKLER

Atölye programı kapsamında çocuklar; el becerisi çalışmaları, çocuk şarkıları, geleneksel çocuk oyunları, dikkat ve zekâ oyunları ile masal dinleme, anlatma ve yorumlama etkinliklerine katılacak. Böylece çocukların hayal güçleri, iletişim becerileri, el-göz koordinasyonu ve sosyal gelişimleri desteklenirken, arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirme imkânı da bulacak.

BAŞKAN YALÇIN: 'ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik her yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'Çocuklarımızın mutlu, özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kütüphanelerimizi yalnızca kitap okunan mekânlar değil, öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı yaşam merkezleri haline getiriyoruz. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen miniklerimizi Mehmet Karamercan Kütüphanemizde düzenlediğimiz çocuk atölyelerine bekliyoruz. Çocuklarımız burada hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenirken öğrenecek. Çünkü inanıyoruz ki güçlü yarınların temeli, mutlu ve donanımlı çocuklarla atılır.'

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk atölyeleri hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0352 315 45 55 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

'Öğreniyoruz, Eğleniyoruz, Birlikte Büyüyoruz' sloganıyla hayata geçirilen atölyeler, yaz boyunca miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunacak