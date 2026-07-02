Karadeniz kıyısında yunus ölü bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Edilli Sahili'nde kıyıya vuran yunus ölü bulundu.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sahilde bulunan vatandaşların fark ettiği yunusun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karadeniz'in simge deniz canlıları arasında yer alan yunusun kıyıya vurmuş halde bulunması, çevrede üzüntüye neden oldu.
Olayı gören vatandaşlar, deniz canlılarının korunmasının önemine dikkat çekti.
Karadeniz kıyılarında zaman zaman benzer olayların yaşandığı belirtilirken, Edilli Sahili'ndeki olay bölge sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi.
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