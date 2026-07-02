Karadeniz kıyısında yunus ölü bulundu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Karadeniz kıyılarında zaman zaman benzer olayların yaşandığı belirtilirken, Edilli Sahili'ndeki olay bölge sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Karadeniz'in simge deniz canlıları arasında yer alan yunusun kıyıya vurmuş halde bulunması, çevrede üzüntüye neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sahilde bulunan vatandaşların fark ettiği yunusun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.