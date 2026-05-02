Kayseri Kocasinan Belediyesi, esnafın yoğun olduğu ve Kayseri'nin en işlek yerlerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar rekor sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir şehir inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri'nin köklü mahallelerinden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nin bir kısmını gece geç saatlere kadar çalışarak yeniledi. Kaldırım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kocasinan'ın her bir bölgesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun çalışmalarımız sürecek. İhtiyaç olan her bölgede çalışmalarımız artarak devam edecek.

Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallelerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle şehrin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan dev fabrikalarımız, asfalt plentimiz, agrega üretim merkezimiz ve yeni araçlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yol ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Bizler biliyoruz ki yaptığımız işler, insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha güzel yaşam olanakları sağladıklarını sözlerine ekledi.

Yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise bölgenin çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.