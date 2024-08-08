Kayseri Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturuyor.KAYSERİ (İGFA) - Çözüm Merkezi'ni "en torpilli numara" olarak niteleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı AHmet Çolakbayrakdar, "Özellikle başımızın tacı olan vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için merkezimizle sonuç odaklı çözüm üretiyoruz" dedi.

Çözüm Merkezi’nin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplandığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, torpilli bir telefon numarasıdır. Çünkü vatandaş benden bir talepte bulunduğu zaman, ben de 0(352) 222 70 00 numaralı hattı arayıp, bu talebi iletiyorum. Bu yüzden bu numaraya torpilli hat diyoruz. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve belediyeyle olan taleplerini bu hat üzerinden iletebileceği bir numaradır. Bu, bir telefonla belediyenin tüm birimlerine ulaşabileceğiniz ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattıdır. Biz diyoruz ki; ‘Kocasinan Belediyesi’ne ve başkana her türlü ulaşabilirsiniz.’ Aynı zamanda bu uygulama, ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini, isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir. Bu anlayışı sahaya yansıtma noktasında attığımız önemli adımlardan bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM MERKEZİYLE TALEPLERE ANINDA YANIT VERİYORUZ”

Çözüm Merkezi ile daha hızlı iletişim ve yüksek operasyon refleksi olan bir belediyecilik yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşımız, bizim baş tacımızdır. Vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm üretiyoruz. Özellikle pandemi süreci gibi hiç evinden çıkamayan vatandaşımızın yanında olduk. Yani Kocasinan Belediyesi, hiç düşünmediğiniz bir anda ansızın yanınızda oluyor. Sadece talep değil, zaman zaman vatandaşımızın memnuniyetini ve teşekkürlerini de alıyoruz. Ayrıca Çözüm Merkezi'nin yazılımı tamamen belediye personelimiz tarafından yapılmış olan bir sistemdir. Her türlü iletişim kanalından bizlere ulaşılabiliyor. İlçe sakinlerimiz, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalar, cep telefonu ve Whatsapp hattı 0(352) 222 70 00 numaralı telefon üzerinden belediyeye anında ulaşabiliyor. Kocasinan Belediyesi hem 7/24 çalışan hem de 7/24 ulaşılabilen bir belediyedir.” diye konuştu.